Perú.- Elecciones 2026: ONPE tiene la obligación moral de sacar adelante segunda vuelta

Perú.- Elecciones 2026: ONPE afirma que trabaja para garantizar transparencia en segunda vuelta - Andina/Ricardo Cuba

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El jefe interino de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, afirmó que esta institución tiene la obligación moral y ética de sacar adelante el proceso electoral de segunda vuelta que se desarrollará el próximo domingo 7 de junio.

Durante unajornada informativa dirigida a los observadores internacionalesdel proceso electoral peruano, indicó que el próximo domingo votarán más de 27 millones de electores, tanto en nuestro país, como en el extranjero.

"Este domingo 7 (de junio) tenemos la obligación moral, legal y ética de poder sacar adelante esta segunda vuelta electoral con estos dos candidatos que se presentan, para tal motivo nos hemos preparando en ONPE, después de todo lo sucedido (en la primera vuelta)", manifestó.En ese sentido,expresó su confianza en que los comicios de segunda vuelta se constituyan en una fiesta democrática tranquilay que la ciudadanía tenga la confianza y el deber de votar por el candidato de su preferencia.

Asimismo, precisó quemejoraron sus relaciones comunicaciones con el sistema electoraly poder salir, de esta manera, de manera corporativa en diversos eventos. También destacó la

estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Bernardo Pachasafirmó que los electores votarán el próximo domingo en10,536 centro de votación, estando

10,313 ubicados en territorio nacional y 223 en el extranjero.

Además, mencionó que en total se tienen previsto instalar un total de

92,766 mesas de sufragio, 2,543 ubicadas en el exterior y 90,223 en el Perú.

De igual modo, reconoció al no poder disponer de los locales de votación, salvo aquellos que se coordinan con el Ministerio de Educación, ocurre un movimiento o rotación de los mismos por diversos factores, entre ellos, los climáticos.

"Por ello, 161,640 electores que están dentro de 549 mesas de sufragio y en 44 locales fueron reasignados", aseguró, indicando que también se reubicaron locales implementados en parques abiertos.

En otro momento, señaló quese imprimieron un total de 28 millones de cédulasy que el material electoral se distribuyó a todo el país y el extranjero. Añadió que la última etapa de este traslado se realizará el próximo viernes a las 22:00 horas hacia Lima Metropolitana y el Callao.

De igual modo, explicó que tras una reunión con Fuerza Popular y Juntos por el Perú,se acordó "fotografiar solo el escrutinio",no a los miembros de mesa ni efectuar filmaciones en vivo.

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