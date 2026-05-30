Elecciones 2026: Pacto Ético pide a candidatos evitar agresiones en debate presidencial

Perú.- Elecciones 2026: ciudadanos podrán desde hoy hacer preguntas a candidatos presidenciales - Andina

Lima 31 May. (ANDINA) -

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) demandó a los candidatos presidenciales que debatirán mañana domingo 31 en el marco de la segunda vuelta electoral, a evitar agresiones y ataques personales, así como comentarios discriminatorios.

Mediante un comunicado, el citado tribunal también solicitó a los partidarios y simpatizantes de ambos aspirantes presidenciales, que acompañarán a sus candidatos en los exteriores del local del debate, "a actuar con moderación", tal como lo hicieron durante el debate técnico del domingo pasado.

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"Requerimos a ambos candidatos presidenciales que, durante la ejecución de esta actividad (debate), eviten cualquier tipo de agresión, ataque personal, comentario discriminatorio y/o actos de discriminación hacia cualquiera de los miembros y simpatizantes del partido contrario, y de la ciudadanía en general", afirmó el Tribunal de Honor del PEE.

En ese sentido, el citado colegiado instó a los aspirantes presidenciales de Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y de Juntos por el Perú (Roberto Sánchez), a que "durante el desarrollo de esta actividad su participación se alinee al espíritu del Pacto Ético Electoral".

Asimismo, recordó a ambos contrincantes que todo el pueblo peruano los estará escuchando muy atentamente; y, por ende, su participación debe estar a la altura del honor que la ciudadanía peruana les ha concedido.

Por otro lado, el citado colegiado saludó la participación de los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular en el Debate Técnico realizado el domingo 24 de mayo, a los que felicita por "su correcto actuar al acatar todos los acuerdos adoptados en las mesas de trabajo en cuanto a la logística para este actividad cívica".

Integran el Tribunal de Honor del PEE Mariela Noles Cotito (Presidenta), así como Carol Zavaleta Cortijo y Oscar Salazar Gamboa.

(FIN) HTC