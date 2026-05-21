Elecciones 2026: el país espera responsabilidad y coordinación del sistema electoral

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 21 May. (ANDINA) -

Durante la entrega de material electoral a la Cancillería, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo hoy que el país espera que el sistema electoral actúe con responsabilidad, coordinación y capacidad de respuesta en la segunda elección presidencial.

“Es justamente lo que venimos trabajando, fortaleciendo la fiscalización, reforzando los mecanismos de supervisión y acompañando permanentemente el desarrollo y el proceso electoral”, refirió.

Dijo que su presencia en este acto buscaba darle tranquilidad y un mensajes a la ciudadanía con gestos, con hechos concretos y con la voluntad de seguir trabajando para que la segunda vuelta se desarrolle con las garantías que el país necesita.

En ese marco,destacó el trabajo articulado que realizan las instituciones del sistema electoral junto al Ministerio de Relaciones Exteriorespara lograr que la segunda vuelta presidencial se “lleve de la mejor forma”.

[Lea también: Estas son las normas legales más importantes del jueves 21 de mayo del 2026]

“Invoco nuevamente a todos los actores políticos y a la ciudadanía a contribuir para que esta nueva etapa electoral se desarrolle en un clima de respeto, tranquilidad y responsabilidad democrática”, afirmó.

Burneo, asimismo, precisó que el despliegue de material electoral al exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirá que los peruanos que viven en diversos países del mundo puedan ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta.

Reiteró que, como JNE es fundamental acompañar y fiscalizar estas acciones y fortalecer la transparencia, la confianza y la confiabilidad en todo el trabajo que viene realizando el sistema electoral.

“Entendemos que se debe construir poco a poco esa credibilidad y esa confianza en torno a lo que es la segunda vuelta”, afirmó.

El despliegue de material electoral contó con la participación del jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del embajador Eric Anderson Machado.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });