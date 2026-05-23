Elecciones 2026: Partido del Buen Gobierno viciará su voto en la segunda vuelta

Andina

Lima 23 May. (ANDINA) -

El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, anunció que su organización política decidió viciar su voto en la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2026.

"El Partido del Buen Gobierno viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: queremos un buen gobierno", señaló Nieto en conferencia de prensa.

Refirió que el Comité Ejecutivo Nacional del partido político llegó a esta decisión luego de una prolongada e intensa discusión.

El expostulante presidencial dijo que han seguido con detalle la evolución de los candidatos que pasaron al balotaje, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú),y "no están de acuerdo" con ninguna de las dos opciones.

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Nieto afirmó que las candidaturas que disputan la segunda vuelta significan la continuación de la polarización política y mantienen al país en un franco proceso de decadencia.

En ese sentido, indicó que el Partido del Buen Gobierno se ha planteado acabar con esa polarización y convertirse en una alternativa seria y responsable ante el país

"Queremos preservar no solo en lo inmediato nuestra capacidad de acción en el Congreso, con nuestros congresistas; sino también preservar en el futuro la posibilidad de sostener una fuerza política, de construir una fuerza política que llegue con entereza, decencia y mirada de largo plazo en beneficio de todo los peruanos", expresó.

Nieto Montesino obtuvo 1,837,517 de votos en los comicios del 12 de abril último, lo que representó el 10.978% votos válidos para la elección presidencial

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