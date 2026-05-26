Elecciones 2026: Partido Cívico Obras fija postura en segunda vuelta electoral

Perú.- Elecciones 2026: Partido Morado no apoyará a candidatos y deja en libertad a militancia - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Partido Cívico Obras, que tuvo como candidato a la presidencia a Ricardo Belmont en las Elecciones Generales de abril, fijó su postura respecto a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 7 de junio.

“El Partido Cívico Obras ha decidido respaldar al Partido Político Juntos por el Perú y a su candidato presidencial Roberto Sánchez, este respaldo se otorga con absoluta responsabilidad democrática y compromiso con el país”, precisó en un comunicado.

Lee también: Elecciones 2026: JNE redobla esfuerzos para garantizar proceso transparente y ordenado

En dicho documento, en que se afirma la “vocación humanista, nacionalista, soberana y democrática”de Obras, se señala que los representantes de dicho partido elegidos para la Cámara de Diputados y el Senado“ejercerán una labor firme de vigilancia y fiscalización”.

Entre las razones del respaldo a Sánchez Palomino, el partido Obras sostiene que “el Perú atraviesa una grave polarización política y social que exige reconciliación nacional, estabilidad democrática y unidad para recuperar la paz, el crecimiento y la esperanza”.

Lee también: Contraloría determina responsabilidad en 10 funcionarios de ONPE por irregularidades

De acuerdo con los resultados al 100% de actas contabilizadas de la ONPE,Ricardo Belmontobtuvo el 10,150% de los votos y ocupó el quinto lugar entre los candidatos a la presidencia, por detrás deKeiko Fujimori(17,192%),Roberto Sánchez(12,039%), Rafael López Aliaga (11,912%) y Jorge Nieto (19,978%).

La candidata de Fuerza Popular y el aspirante de Juntos por el Perú disputarán la Segunda Elección Presidencial dentro de menos de dos semanas, pero antes de esoparticiparán de un debateorganizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este domingo 31 de mayo.

Los temas que abordarán los candidatos presidenciales serán Seguridad Ciudadana; Fortalecimiento del Estado Democrático y DDHH; Educación y Salud; y Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza. El debate se llevará a cabo en el Centro de Convención se Lima.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });