Elecciones 2026: Partido Morado no apoyará a candidatos y deja en libertad a militancia

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 25 May. (ANDINA) -

El Partido Morado anunció que no respaldará institucionalmente a ninguna de las dos agrupaciones políticas que participarán en la segunda elección presidencial y anunció que dejará en libertad a sus militantes para decidir su voto de acuerdo con su conciencia y responsabilidad cívica.

Mediante un pronunciamiento difundido por su Comité Político y Comité Ejecutivo Nacional, la agrupación política dijo que los resultados de la primera vuelta electoral colocan en “un dilema doloroso” a los peruanos que creen en la democracia, la libertad y el progreso integral y sostenible.

“Este resultado refleja diversas formas de continuidad del deterioro institucional, del debilitamiento del Estado de derecho y de la captura política del país. Advierte además que la trayectoria de los líderes y sus planes de gobierno difieren de la posición de centro republicano que defiende el

Partido Morado.

“Por esa contradicción en lo fundamental, nuestro partido no puede apoyar, de modo institucional, a ninguno de los partidos en pugna para el 7 de junio. Nuestros militantes decidirán su voto libremente, de acuerdo con su conciencia y con el sentido de responsabilidad cívica que esa decisión conlleva”, refiere el pronunciamiento.

El Partido Morado, asimismo, afirma que cree en una república “completamente integrada y unida” y reiteró que seguirá combatiendo contra la corrupción, la intolerancia, el autoritarismo y el copamiento de poder.

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