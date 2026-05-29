Elecciones 2026: Perú Libre define postura ante segunda vuelta electoral

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Lima 29 May. (ANDINA) -

El Partido Perú Libre definió su postura política ante la segunda vuelta que disputarán Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), instando a su militancia a ejercer "su voto crítico y táctico".

Este mensaje fue realizado a través de un comunicado a la opinión pública difundido en sus redes sociales oficiales y tras larealización de una asamblea nacional extraordinariade esta agrupación política.

"El debate presidencial demostró que no hay polarización, sino marcadas coincidencias entre FP y JP. Ante esta situación, compleja, por cierto, la asamblea otorga a la militancia la libertad de ejercer su voto crítico y táctico, confiando en su capacidad de análisis, como emitió su voto en la primera vuelta", precisa.

En su análisis,Perú Libre indica que no votará por Fuerza Popular, por haber implementado-bajo su criterio- políticas como la violación a los derechos humanos, la precariedad laboral, la existencia de oligopolios, el deterioro medioambiental, el congelamiento de sueldos, las magras pensiones, la persecución política, la desnutrición infantil, el problema de la vivienda y la inestabilidad democrática con alta rotación presidencial.

Asimismo, refiere queel problema surge con la "socialdemocracia caviar"cuando este se presenta ofreciendo un programa popular,flameando una falsa bandera de "revolución", pero sin interés de cumplirlo, sin cambios estructurales.

"Estamos viendo las dos caras de la misma moneda, cuya única contradicción es la disputa por la administración estatal, sin garantizar el cambio constitucional, la renegociación de los contratos ley, la nacionalización de nuestros recursos, la lucha contra los oligopolios y el reimpulso de la descentralización", agrega.

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