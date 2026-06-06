Elecciones 2026: peruanos en Oceanía y Asia también ya votan en segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Los peruanos residentes en Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea ya ejercen su derecho al sufragio en los locales instalados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería informó que hasta las 18:00 horas (hora peruana), se reporta desde el Centro de Monitoreo la instalación de 72 mesas de votación de las 104 previstas para esa hora.

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Horas antes, también comenzaron a sufragar los peruanos residentes en Nueva Zelanda.

La segunda elección presidencial del Perú comenzó oficialmente hoy en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, donde se emitió el primer voto del proceso electoral.

En total son 1.19 millones de peruanos los habilitados para ejercer su derecho al sufragio en el exterior, para lo cual la Cancillería desplegó al 100 % el material electoral y habilitó 219 locales de votación.

(FIN) HTC