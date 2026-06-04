Elecciones 2026: piden a candidatos concluir sus campañas respetando el marco normativo

Perú.- Elecciones 2026: Tribunal de Pacto Ético pide centrar debate técnico en planes de gobierno - Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Con ocasión del cierre de las campañas electorales de las dos agrupaciones políticas que disputarán la segunda vuelta electoral previstas para hoy, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) exhorta a los dos candidatos presidenciales a concluir sus campañas dentro de los marcos normativos específicos.

Mediante un comunicado difundido hoy, el Tribunal de Honor del PEE también pide que el término de las campañas se efectúe manteniendo el respeto y evitando comentarios discriminatorios.

"Insta a los candidatos presidenciales, miembros, militantes y simpatizantes de ambos partidos políticos a realizar sus actividades de cierre de campaña dentro de los marcos normativos específicos", expresa el pronunciamiento.

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"Asimismo, durante la ejecución de estas actividades, les solicitamos mantener el respeto, evitando realizar cualquier comentario o acción discriminatoria, racista o violenta en perjuicio de sus opositores y/o compatriotas que apoyan al partido contrario o ejerzan su libertad de opinión, conforme a los compromisos suscritos en el Pacto Ético Electoral", añade el citado colegiado.

Respetar los resultados

El Tribunal de Honor también hace un nuevo llamado a la ciudadanía a informarse a fin de ejercer un voto consciente y responsable, así como comprometerse y colaborar con mantener un ambiente electoral pacífico, de respeto y libre de violencia, independientemente de la posición política, orígenes, etnia o condición socioeconómica de los conciudadanos.

"Requiere a los candidatos, sus organizaciones políticas, miembros, militantes y simpatizantes por el mantenimiento de la paz y los valores democráticos, donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir, en libertad y con transparencia", añade el documento.

Igualmente, urge a la ciudadanía, candidatos, sus organizaciones políticas, miembros,militantes y simpatizantes, a respetar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 7 de junio.

Finalmente, recomienda a los personeros de ambas organizaciones políticas a cumplir con sus funciones de manera responsable, así como a los miembros de mesa a cumplir con su deber cívico resguardando la transparencia del presente proceso electoral.

El comunicado lleva la firma de los integrantes del Tribunal de Honor del PEE Mariela Noles Cotito (Presidenta), Carol Zavaleta Cortijo y Oscar Salazar Gamboa.

(FIN) HTC/FHG