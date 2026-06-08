Elecciones 2026: plataforma del JNE brinda reporte sobre tratamiento de actas observadas

Perú.- Elecciones 2026: 58 de 60 JEE alcanzan 100% en avance de actas observadas - Andina/Difusión

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso adisposición de la ciudadanía una plataforma en la que ofrece información sobre el avance en el procesamiento de las actas electorales observadas durante la Segunda Elección Presidencial desarrollada el domingo 7 de junio.

Puede accederse a dicha herramienta mediante el botón “Calificación de actas observadas”, que se encuentra en el portal www.jne.gob.pe, o a través del enlace: https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas/Lee también: [Congreso: Comisión de Ética aprobó el rechazo de tres denuncias por carecer de sustento]

Dicha plataforma muestra de manera actualizada el total de actas observadas recibidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), órganos de primera instancia en materia electoral, y el nivel de avance en el procesamiento de dichos documentos.En ese sentido, indica cuántos expedientes han sido generados a partir de las actas observadas y cuál es su estado, así como los pronunciamientos realizados. Además, precisa cuántas actas han sido enviadas para recuento de votos.La plataforma también ofrece el detalle de actas recibidas por cada uno de los 60 JEE, la cantidad de expedientes creados y el porcentaje de atención de ellos.

Actas observadas y expedientes

En un reporte, actualizado a las 19:37 horas, la plataforma consignó que los JEE habían recibido un total de 908 actas observadas, de las cuales se habían creado 855 expedientes (94,16 %), mientras que 53 estaban en proceso de creación (5,84 %).Cabe precisar que la Oficina Descentralizadade Procesos Electorales (ODPE) remite las actas observadas al JEE respectivo, acompañadas de un reporte, además del acta que le corresponde al JEE. Con ello, el JEE deberá emitir un pronunciamiento comparando el acta observada por la ODPE y la que le corresponde.Lo resuelto por el JEE puede ser apelado ante el Pleno del JNE en el plazo de 3 días a partir del día siguiente de supublicación. El JNE revisará en audiencia pública el acta observada y, luego, se pronunciará en última y definitiva instancia, dentro de tres días desde el día siguiente de recibido el expediente.Finalmente, al ser resuelta el acta, esta es retornada a la ODPE para ser ingresada al cómputo de resultados.(FIN) NDP/HTC/JCR