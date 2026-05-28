Elecciones 2026: pleno del JNE y jefe de ONPE se reúnen con representantes de FP y JP

Andina/Pleno Del Jne Se Reúne Con Jefe (I

Lima 29 May. (ANDINA) -

A escasos 10 días de la segunda vuelta electoral, los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se reunieron hoy con los representantes de las dos agrupaciones polìticas, Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP), que disputarán el balotaje del 7 de junio.

Según informó el JNE a través de su cuenta en la plataforma X, en este encuentro se revisaron los avances con miras al desarrollo de la segunda elección presidencial.

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"Durante la sesión del Pleno se informó sobre los avances del despliegue del material electoral tanto a nivel nacional como internacional, la importancia de la inscripción de personas para su participación el día de las elecciones, entre otros temas importantes", precisó el JNE.

En la sesión ampliada del Pleno del JNE participaron los integrantes de este colegiado, que preside Roberto Burneo; el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; funcionarios de ambos organismos electorales; el director de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería, Pedro Bravo Carranza, y representantes de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Por su lado, los representantes de las dos agrupaciones políticas en carrera electoral saludaron los resultados de esta reunión, en el marco de la cual las autoridades de los organismos electorales absolvieron cada una de sus consultas.

Registro de personerosDurante la sesión, se anunció además que se pondrá a disposición de los partidos un aplicativo del JNE para facilitar el registro de sus personeros de mesa y local de votación para el proceso del 7 de junio, así como la generación en línea de la credencial correspondiente."Con ello, los personeros de las organizaciones políticas no tendrían ningún inconveniente y podrán contar con todas las facilidades para el desarrollo de su labor, así como cautelar en la mesa de sufragio los intereses de las organizaciones a las que representan", informa el JNE.El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, manifestó que existe una gran expectativa en la ciudadanía porque el proceso electoral tenga la máxima transparencia y la presencia de los personeros en todos los centros de votación contribuirá a este propósito.El jefe interino de la ONPE informó, asimismo, sobre la situación referida a los cambios de locales de votación, los cuales ya no podrán estar en lugares abiertos (plazas, parques) por cuestiones de seguridad.El embajador Bravo Carranza, por su parte, formuló apreciaciones en cuanto a la legislación de algunos países europeos relacionadas con la actividad del día de la votación de nuestros connacionales, entre otros puntos. Posteriormente, el Pleno ampliado recibió al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien explicó sus propuestas de trabajo para el día del sufragio.

Como se sabe, los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, disputarán la segunda vuelta electoral que se desarrollará este domingo 7 de junio en todo el territorio nacional así como en más de 60 países de todo el mundo.(FIN) NDP/HTC/FHG