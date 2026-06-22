Elecciones 2026: Pleno del JNE publica resultados de votación de 25 apelaciones

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó los resultados de votación de los 25 recursos de apelación revisados hoy en audiencia pública virtual sobre la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026, de los cuales 24 fueron declarados infundados y uno fundado en parte.

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Los recursos fueron presentados por el partido Juntos por el Perú contra resoluciones emitidas por diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) relacionadas con actas electorales procedentes de circunscripciones de Lima, Piura, Pasco e Ica, así como de los Estados Unidos de América.

Del total de expedientes evaluados, únicamente una apelación vinculada a un acta electoral observada en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, fue declarada fundada en parte.

Audiencia pública

La audiencia se desarrolló de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y fue transmitida en directo por el canal institucional JNE Media y mediante las redes sociales de la entidad, donde los abogados de las partes expusieron sus alegatos, en cumplimiento del debido proceso.

La sesión fue presidida por Roberto Burneo, titular del JNE, y contó con la participación de los miembros del Pleno Martha Elizabeth Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzell.

Tras la revisión de los expedientes, el máximo organismo electoral dejó las causas al voto para posteriormente deliberar en sesión privada y emitir pronunciamiento en última y definitiva instancia.

El organismo electoral informó que las resoluciones correspondientes serán publicadas próximamente, junto con los fundamentos que sustentan las decisiones adoptadas por el Pleno del JNE.