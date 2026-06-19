Elecciones 2026: pleno del JNE publica resultados de votación de expedientes vistos hoy

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó en su portal institucional los resultados de la votación de los expedientes correspondientes a las apelaciones del partido Juntos por el Perú, vistos en audiencia pública hoy viernes 19 de junio, en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026.

El organismo electoral informó que, de esta forma fueron declaradas infundadas las dos apelaciones que solicitaban la nulidad masiva de mesas de votación en Lima y América. Lee también: [Elecciones 2026: miembros de mesa de segunda vuelta recibirán pago desde el 22 de junio]Otras 27 apelaciones correspondientes a actas electorales observadas también resultaron infundadas. Asimismo, una apelación quedó pendiente de votación y otra se dejó sin efecto la vista de la causa en días previos. Mientras tanto, una apelación relacionada al acta electoral observada de Europa fue declarada fundada en parte. El JNE señaló que el Supremo Tribunal Electoral, presidido por el magistrado Roberto Burneo, resuelve con imparcialidad y estricto apego a la ley. Igualmente indicó que, en aras de la transparencia, la audiencia pública del hoy viernes 19 fue transmitida en directo a través de las redes sociales del JNE y del Canal JNE Media. Las resoluciones correspondientes a los casos mencionados serán publicadas próximamente, en las cuales se expondrán los fundamentos que sustentan las decisiones adoptadas por el Pleno del JNE, en última y definitiva instancia.(FIN) NDP/HTC/JCC