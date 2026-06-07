Perú.- Elecciones 2026: presidente Balcázar emite su voto en colegio de Chiclayo

Perú.- Elecciones 2026: presidente Balcázar emito su voto en colegio de Chiclayo - Andina/Captura Tv

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, acudió este domingo a emitir su voto en la institución educativa Pedro Labarthe Durand, en la provincia de Chiclayo, en Lambayeque.

El jefe de Estadocumplió con su deber cívico en la mesa 032780,de dicho local de votación.

A su salida, en declaraciones a la prensa, señaló que “el Perú necesita obras y más obras, no peleas”, al señalar que, quien pierda la elección, debe respetar los resultados.

“Yo espero que, a partir de este momento, yo pueda entregar la banda presidencial de una forma pacífica, ordenada y que el nuevo gobierno entre a hacer obras para el país”, señaló el mandatario.

Indicó también que está llano a trabajar de manera pronta con quien gane las elecciones y señaló que es necesario que dicha persona reciba el apoyo de todos, para evitar que el país comience a dividirse.

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Desarrollo de elecciones

El mandatario resaltó que la participación de observadores internacionales y de personeros de ambas agrupaciones políticas garantizan un adecuado proceso electoral este domingo 7 de junio. De igual modo, indicó que todos los peruanos confían en que los organismos electorales cumplan con su deber.

El presidente Balcázar sostuvo, además, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “han cumplido hasta el momento su tarea a nivel nacional de apoyar la colocación de todas las mesas de sufragio a lo largo y ancho del país”.

Visita del papa León XIV

En otro momento, el jefe de Estado señaló que la llegada del papa León XIV al Perú se daría a partir del 10 de noviembre.

Informó también que el Consejo de Ministros aprobó otorgar 170 millones de soles para efectuar obras en Lambayeque con miras a la visita del sumo pontífice.

“Por ejemplo, la carretera a Incahuasi, por donde recorría el papa (León XIV) en su caballo, ahora lo vamos a hacer con el Ejército y esperamos que, cuando el papa llegue, esa carretera ya esté terminada, porque nunca se hecho”, señaló el presidente Balcázar.

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