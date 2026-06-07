Elecciones 2026: presidente del JNE hace llamado a los electores a acudir a las urnas

Perú.- Elecciones 2026: JNE pide a partidos políticos y candidatos actuar con respeto democrático - Andina/Vidal Tarqui

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, hizo un llamado a la ciudadanía a emitir su voto en la segunda vuelta electoral y aseguró que la institución que lidera actuará con objetividad, transparencia e independencia.

“Esta jornada constituye un momento fundamental para nuestra democracia y es la oportunidad para que cada ciudadano ejerza su derecho a decidir y que la voluntad popular se manifieste de manera libre, pacífica y soberana”,indicó en conferencia de prensa.

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