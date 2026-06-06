Elecciones 2026: presidente del JNE pide a partidos esperar los resultados con paciencia

Andina/Vidal Tarqui

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

A un día de la Segunda Elección Presidencial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, invocó a la ciudadanía a participar con confianza en la jornada electoral de este domingo 7 de junio y a acudir a votar de manera masiva.

LLAMADO A LA POBLACIÓN Y PARTIDOSBurneo Bermejo hizo una invocación a la ciudadanía a participar con confianza en la jornada electoral de este domingo 7 de junio y acudir a votar de manera masiva.

“Hemos hecho un gran trabajo articulado para garantizar que esta segunda vuelta se desarrolle con normalidad. Invocamos a la ciudadanía a acudir masivamente a votar y a confiar en que el sistema actuará con objetividad, transparencia e independencia”, señaló.

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En entrevista conRadio Nacional, el magistrado pidió a Fuerza Popular y a Juntos por el Perú, los dos partidos políticos que participan en la segunda vuelta, actuar con responsabilidad y esperar con tranquilidad los resultados oficiales que entregará el sistema electoral.

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“A las dos organizaciones políticas y sus líderes, les pido actuar con responsabilidad, esperen los resultados con paciencia, porque el sistema electoral actúa objetivamente con transparencia e independencia, pensando en garantizar el derecho al voto y fortalecer la democracia y el estado de derecho”, concluyó.

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