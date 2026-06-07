Perú.- Elecciones 2026: "Proceso electoral se realizó con absoluta normalidad", asegura el JNE

Andina/Eddy Ramos

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que el proceso electoral desarrollado este domingo en todo el territorio nacional y en el exterior, se ha desarrollado "con absoluta normalidad" y descartó cualquier "narrativa de fraude".

Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernanrdo Pachas, manifestó que las incidencias registradas han sido corregidas y que estos hechos vienen siendo investigados por el Ministerio Público.

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Ambas autoridades electorales brindaron una conferencia de prensa como parte del cierre de la jornada electoral desarrollada hoy y descartaron cualquier tipo de irregularidades que puedan empañar esta jornada electoral, ya que en todas las mesas se ha realizado el sufragio.

"El proceso electoral se ha realizado con absoluta normalidad", expresó el titular del JNE, al tiempo de destacar que el organismo electoral que preside ha actuado con total neutralidad y objetividad.

Llamado a la serenidad

En otro momento, el presidente del JNE hizo un llamado a todos los actores políticos y a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales y a respetar a los organismos electorales.

"Invocamos a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, a sus líderes, militantes y simpatizantes a mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática durante las siguientes horas y días. La confianza en la democracia también se construye respetando los procedimientos, los tiempos electorales y la voluntad libremente expresada por los ciudadanos", señaló.

Asimismo, negó tajantemente cualquier narrativa de fraude que busque desmerecer la legitimidad del proceso electoral que se ha desarrollado.

"No ha habido fraude y todo ha sido debidamente llevado y las incidencias que han sido reportadas están canalizadas adecuadamente. Los resultados oficiales serán conocidos progresivamente a través de los canales institucionales correspondientes", puntualizó Burneo.

ONPE actuó de manera transparente

Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, también descartó cualquier "fraude" y que las incidencias ocurridas han sido corregidas mediante el reemplazo de las células con material de reserva que existen en los centros de votación.

"No hemos cometido fraude en ninguna parte de este proceso electoral. La ONPE siempre ha trabajado de manera transparente, confiable y abriendo siempre las puertas y los procesos o actividades electorales de cada una de las etapas", sostuvo.

Indicó que a las 21:30 horas de hoy se darán a conocer los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial desarrollada hoy.

(FIN) HTC/CVC

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