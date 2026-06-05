Elecciones 2026: proclamación de resultados de segunda vuelta será a mediados de julio

Perú.- Elecciones 2026: JNE atendió más de 25 mil solicitudes de justificación y dispensa - Andina/Melina Mejía

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé realizar la proclamación de resultados de la segunda vuelta electoral a mediados del mes de julio, debido a la resolución de actas observadas y audiencia de incremento de votos.

Grecia Rentería,vocera del organismo electoral, señaló que, durante las elecciones generales del pasado abril, se registraron68 520 actas observadas,es decir, casi el doble de las que se tuvo durante el 2021.

Según indicó, ello se debió a que este año hubo un número mayor de organizaciones políticas y también porque la elección de representantes al Congreso se dividió en dos, ya que se eligió a senadores y diputados.

"Para la segunda vuelta (la proclamación de resultados) es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más",declaró en conferencia de prensa.

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Asimismo, la vocera indicó que laproclamación de resultados para los senadores, diputados y parlamentarios andinosson realizadas por los jurados electorales especiales (JEE) y que, culminado este proceso,el JNE realizará la proclamación general para estos cargos a mediados de junio, para luego efectuar la entrega de credenciales respectivas.

Asimismo, señaló que se cuenta con60 jurados electorales especiales (JEE)en todo el país para las elecciones generales 2026 y que en ellos se realizarán las audiencias de recuento de votos, igual que en la primera vuelta.

"Básicamente se va a seguir la misma lógica para la segunda vuelta, los 60 jurados electorales especiales van a contar, van a realizar el recuento de votos de estas actas observadas que no sean superadas mediante cotejo", expresó Rentería.

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