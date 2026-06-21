Perú.- Elecciones 2026: ¿cómo quedan conformados el Senado y la Cámara de Diputados? [infografía]

Perú.- Elecciones 2026: ¿Cómo queda conformado el Senado y Cámara de Diputados? [infografía] - Andina/Difusión
Lima 21 Jun. (ANDINA) -
Tras la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conoce aquí quiénes son los 190 legisladores (60 senadores y 130 diputados) del Congreso bicameral que se instalará el 27 de julio, a qué organización política representan, así como la distribución de escaños.
Senadores
Fuerza Popular
Miguel Torres. Martha Chávez. Fernando Rospigliosi. Patricia Juárez. Martha Moyano. César Astudillo. Carlos Mesía. Marco Miyashiro. Elard Melgar. Jacques Rodrich. Rafael Yamashiro. Nilza Chacón. Víctor Flores. Alejandro Aguinaga. Karla Schaefer. Héctor Ventura. Segundo Tapia. José Arista. Juan Carlos del Águila. Víctor Noriega. Jorge Velásquez. David Jiménez.Juntos por el PerúJosé Castillo. Silvana Robles. Jaime Quito. Saúl Armacanqui. Iber Maraví. Serafín Luján. Percy Osorio. Joaquín Yauri. Humberto Morales. Andrés Ramos. Wilfredo Verano. Hugo Ccahuana. Moisés Chipana. Víctor Cutipa.Renovación PopularRafael López Aliaga. Alejandro Muñante. Katherine Ampuero. Lourdes Alcorta. Estanislao Mancha. Francisco Calisto. Milagros Aguayo. Miguel Velásquez.Partido del Buen GobiernoFlavio Figallo. Patricia Iturregui. Susana Matute. Carlos Caballero. Jorge Gavidia. Nora Bonifaz. Juver Flores.
Partido Cívico Obras
Daniel Barragán. Agripina Flores. Walter Gago. Roger Astucuri. Juana Ticona.
Ahora Nación
Alfonso López Chau. Jaime Delgado. Ruth Luque. Mirtha Vásquez.
Diputados
Fuerza Popular
Cecilia Chacón. Diethell Columbus. Rosangella Barbarán. Pier Figari. Marco Antonio Pacheco. Pierangeli Dodero. Flor Meza. Gladys Andrade. Alexander Salas. Auristela Obando. Ángel Bobadilla. Liz Mendoza. Carlos Zegarra. Jessica Navas. Jaime Abensur. Ana Patiño. Jhonn Valqui. Kim Muñoz. Karina Beteta. Luzmila Gamarra. Carlos Domínguez. Gilmer Trujillo. Leticia Leiva. Geanmarco Quezada. Arturo Alegría. Francisco Gatica. Nary Pinasco. César Vidaurre. Ana Yufra. Royser Castro. Mery Infantes. Segundo Ticlla. Marvin Palma. Javier Castro. Milagros Takayama. César Revilla. Eduardo Castillo. Carmen Paucará. María Silupú. Rafael Celiz. María Ramos.
Juntos por el Perú
Giannina Avendaño. Alejandro Manay. Pilar Sulca. Catherin Palomino. Héctor Guillén. Analí Márquez. Julián Pérez. Jesús Pérez. Luz Soto. Jessica Pérez. César Tito. Remigio Condori. Svieta Fernández. Graciela Chipana. Amalia Palomino. Jaime Holguín. Haydée Poma. Oswar Cahuaza. Yuli Ambrosio. Marco Antonio Flores. Daniel Varas. Marino Lavado. Olver Peña. Jacqueline Tapullima. Azucena Isla. Yenifer Paredes. Gabriel Gonzales. Jessica Guevara. Luis Jibaja. Juan Amílcar. Ernesto Zunini. Marlon Aguirre.
Partido del Buen Gobierno
Oscar Reto. Nathaly Molina. Luis Quispe. Hilda Fernández. Jéssica Benítez. Rossana Alayza. Romina Uribe. Milagros Santana. Fernando García. Lila Prado. Edwin Espinoza. Nery Fernández. Edgar Gonzales. Gloria Hirache. Carmen Duarte. Nora Llaque. Segundo Castrejón. Miguel Huamán.
Renovación Popular
Norma Yarrow. José Baella. Roxana Rocha. Javier Cipriani. Gustavo Segura. Frank Krklec. Paola Martínez. Leo de Paz. Aldo Bravo. Carlos Yalta. Jorge Zeballos. Mady Yonz. Christian Aranda. Diego Bazán. Félix Chang.
Partido Cívico Obras
Jenny Samanez. Víctor Piñán. Andrea Medina. Raúl Camargo. Arturo Eusebio. José Yataco. Heber López. Dina Hancco. Juan Cabrera. Luis Masco. Máximo Peralta. Edgar Alvarón. Demetrio Valqui. Henry Albañil.
Ahora Nación
Harvey Cochado. Indira Huilca. Bernardino Manrique. Ángel Meneses. Freshman Buitrón Martínez. César Holguín. Marleny Arminta. César Muedas. José Marcelo. Helard Sonco.
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