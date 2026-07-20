Elecciones 2026: ¿Quiénes conforman el Senado y cuándo se instalará?

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: así quedó conformado el Senado - Andina/Difusión - Archivo

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Este viernes 24 de julio juramentarán los 60 senadores elegidos por voto popular que darán vida al Senado,que vuelve a funcionar tras 34 años. Conoce aquí quiénes son, a qué organización política representan, así como la distribución de escaños.

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El Senado

Fuerza Popular

1.Miguel Torres.2.Martha Chávez.3.Fernando Rospigliosi.4.Patricia Juárez.5.Martha Moyano.6.César Astudillo.7.Carlos Mesía.8.Marco Miyashiro.9.Elard Melgar.10.Jacques Rodrich.11.Rafael Yamashiro.12.Nilza Chacón.13.Víctor Flores.14.Alejandro Aguinaga.15.Karla Schaefer.16.Héctor Ventura.17.Segundo Tapia.18.José Arista.19.Juan Carlos del Águila.20.Víctor Noriega.21.Jorge Velásquez.22.David Jiménez.

Juntos por el Perú

1.José Castillo.2.Silvana Robles.3.Jaime Quito.4.Saúl Armacanqui.5.Iber Maraví.6.Serafín Luján.7.Percy Osorio.8.Joaquín Yauri.9.Humberto Morales.10.Andrés Ramos.11.Wilfredo Verano.12.Hugo Ccahuana.13.Moisés Chipana.14.Víctor Cutipa.

Renovación Popular

1.Rafael López Aliaga.2.Alejandro Muñante.3.Katherine Ampuero.4.Lourdes Alcorta.5.Estanislao Mancha.6.Francisco Calisto.7.Milagros Aguayo.8.Miguel Velásquez.

Partido del Buen Gobierno

1.Flavio Figallo.2.Patricia Iturregui.3.Susana Matute.4.Carlos Caballero.5.Jorge Gavidia.6.Nora Bonifaz.7.Juver Flores.

Partido Cívico Obras

1.Daniel Barragán.2.Agripina Flores.3.Walter Gago.4.Roger Astucuri.5.Juana Ticona.

Ahora Nación

1.Alfonso López Chau.2.Jaime Delgado.3.Ruth Luque.4.Mirtha Vásquez.

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