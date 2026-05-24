Elecciones 2026: ¿quiénes serán los moderadores del debate de técnicos de hoy?

Andina/Melina Mejía

Lima 24 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que tras un consenso con las organizaciones políticas que pasaron a la Segunda Elección Presidencial 2026, se definió que dos comunicadores ejercerán como moderadores del debate de equipos técnicos que se realizará hoy. Otros dos comunicadores harán lo propio en el debate de candidatos presidenciales del 31 de mayo.

El JNE informó que el debate técnico, en que los expertos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú abordarán los planes de gobierno alrededor de seis temas, y que se desarrollará a partir de las 20:00 horas de hoy, será moderado por los periodistasFátima ChávezyRicardo Alva.

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Ricardo Alva es uno de los rostros principales del IRTP y actualmente conduce elprograma Tú Decisión 2006 en TV Perú, sobre el actual proceso electoral. Mientras que Fátima Chávez, quien tiene experiencia como reportera y conductora de radio, TV y streaming, conduce Conexión en RPP.

El debate entre ambos equipos técnicos se tendrá lugar en la sede del JNEen Jesús María. Los expertos de ambas organizaciones políticas abordarán temas como Infraestructura, Reforma del Estado, Agricultura Economía, Salud y Deportes.

Debate presidencial

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Limay será moderado por la directora periodística y conductora de televisiónAngélica Valdés, en dupla con el experimentado periodista

Carlos Villareal.

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Carlos Villarreal, quien cuenta con más de 30 años de ejercicio periodístico, conduce actualmente el programa de radio La Rotativa del Aire, edición de la mañana, en RPP. Angélica Valdés es directora periodística de Canal N y conductora del noticiero Primero a las 8.

El intercambio de ideas entre los líderes de Fuerza Popular y Juntos por el Perúiniciará a las 20:00 horas y se estima que durará 1 hora y 40 minutos, tiempo durante el cual abordarán Seguridad Ciudadana, Fortalecimiento del Estado Democrático, Educación y Reducción de la pobreza.

Los debates serán transmitidos por JNE Media, es decir mediante las cuentas en las redes sociales Facebook y YouTube de la entidad electoral, y a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), o sea vía las señales de TV Perú y Radio Nacional.

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