Elecciones 2026: ¿Quieres saber si cambió tu mesa de votación? revisa aquí antes de votar

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reasignó un total de 356 mesas de sufragio a nivel nacional. Por eso recomendó consultar tu local de votación antes de ir a votar este domingo 7 de junio.

Recordó, por ejemplo, que en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y en la Universidad de Ucayali, siguen en problemas internos y esas mesas han sido reasignadas a otros locales.

CONSULTA AQUÍ.

El pasado domingo 12 de abril, algunas mesas de votación de los distritos deJesús María, Lince y Miraflores, en Lima, funcionaron en espacios abiertos, sin cerco perimétrico, donde se colocaron toldos, generadores de electricidad y baños portátiles ante la falta de locales con infraestructura segura.

Ahora, para la segunda vuelta, se reasignaron mesas de sufragio a instituciones educativas, procurando que la nueva ubicación se encuentre lo más cerca posible de la anterior.

El cambio se realizó a sugerencia de las Fuerza Armadas con el fin que el sufragio se desarrolle en mejores condiciones de seguridad.

La ONPE informó que también se reubicaron las mesas de sufragio en 8 locales de votación enSan Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.En estos casos se debió a que los propietarios se negaron a ceder su uso para el 7 de junio.

Frente a esta situación, el jefe de la ONPE recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación en la plataforma oficial de la ONPE antes de ir a votar el 7 de junio.

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