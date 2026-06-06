Elecciones 2026: Registro de personeros que se visualiza en plataforma de JNE puede variar

Lima 6 Jun. (ANDINA) -
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que el registro de personeros de mesa y de centros de votación que se visualiza en la plataforma JNE Fiscaliza puede variar en cualquier momento.
El organismo electoral explicó que esta variación responde a que son las propias organizaciones políticas, a través de sus personeros autorizados, quienes pueden registrar, modificar o retirar dichas acreditaciones en la plataforma Declara +.
El JNE respondió así a algunas versiones y dudas difundidas en redes sociales a fin de evitar la desinformación.
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