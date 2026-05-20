Elecciones 2026: Reniec entrega a ONPE quinta lista de datos actualizados del padrón

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Lima 20 May. (ANDINA) -

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la quinta lista con información de defunciones que fueron inscritas después del cierre y aprobación del padrón de las Elecciones Generales 2026 el pasado 14 de octubre.

También remitió las actualizaciones de modificación de domicilios y de fotografías de ciudadanos que cumplieron 18 añoshasta el 12 de abril del 2026 en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto se informó a la ONPE en la primera quincena de mayo, en el marco de las actividades del proceso electoral para la segunda vuelta de las

Elecciones Generales 2026.

De acuerdo a dicha información, con fecha de corte al 11 de mayo de 2026, se registraron y forman parte de la quinta lista un total de18,933 defunciones inscritas después del cierre del padrón y 6,482 actualizaciones de fotografías en el DNI de ciudadanos que cumplieron 18 añoshasta el 12 de abril y que estaban incluidos como electores a sufragar en la primera vuelta electoral e igualmente lo están para la segunda vuelta.Por otro lado,se reportaron 129,727 cambios de domiciliosen documentos de peruanos a nivel nacional con fecha de procesamiento al 08 de mayo de 2026. Todos los trámites mencionados fueron realizados después del cierre del padrón.

Transparencia

Reniec cumple con brindar esta información a la ONPE en el marco de laLey Nº 31943, con el fin de que losmiembros de mesa tengan información actualizadasobre los cambios que los ciudadanos han realizado en su documento de identidad o los registros civiles después del cierre del padrón electoral, y evitar la difusión de información errónea sobre esta materia.

Para verificar los datos y actualizaciones posterior al cierre del padrón electoral, los ciudadanos pueden acceder al Portal: Consulta por DNI de actuaciones y anotaciones en Padrón por medio delsiguiente enlace.

Cabe señalar que,el padrón electoral cerró el 14 de octubre de 2025 y fue aprobado el 13 de diciembre de 2025, por lo que es inalterable.

Sin embargo,las anotaciones remitidas por el Reniec a ONPE permiten contar con información complementaria y actualizadapara la elaboración de materiales electorales, que será de utilidad de los miembros de mesa.

Asimismo,permiten a la ciudadanía y opinión pública verificar que la información actualizada posterior al cierre del padrón, si está registrada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).

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