Elecciones 2026: Renovación Popular descarta promover voto en blanco o viciado

Andina/Vidal Tarqui

Lima 26 May. (ANDINA) -

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que desde su agrupación no promoverán el voto en blanco ni el voto viciado en la segunda vuelta electoral.

Durante una conferencia de prensa junto a integrantes de la fórmula presidencial con la que participó en los comicios, López Aliaga sostuvo que su agrupación ha tomado la decisión de rechazar el voto en blanco y el voto viciado frente al actual escenario político.

“Hemos llegado a la decisión: no al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo de izquierda radical (...) en esa foto no somos tibios”, expresó.

Asimismo, indicó que continuará cuestionando los resultados electorales, aunque descartó respaldar acciones contrarias al orden democrático.

“Continuamos en la pelea, sin ir al golpe de Estado ni a algún tema en contra de la democracia, no apoyamos eso. Vamos a ir por la ruta estrictamente constitucional y penal en nuestra patria”, manifestó.

El exburgomaestre limeño insistió además en la existencia de un supuesto fraude electoral en su contra y afirmó que “ningún partido político” lo respaldó en esta controversia, la cual —dijo— continuará pese a los resultados oficiales.

López Aliaga agregó que recurrirá también a mecanismos internacionales amparados en la condición del Perú como “república respetada” ante la comunidad internacional.

(FIN) JAM

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