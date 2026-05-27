Elecciones 2026: Resultados electorales de segunda vuelta se conocerían en menos de un mes

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 27 May. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que la proclamación de los resultados electorales de segunda vuelta podría darse en un plazo menor a un mes, dependiendo de la carga procesal.

Señaló que, a diferencia de la primera vuelta —que registró una carga sin precedentes—, en esta etapa se prevé un menor número de casos, aunque advirtió que podría haber solicitudes de recuento de votos debido a la competencia entre las dos organizaciones políticas.

“Estimamos en esto va a estar en función del número de carga jurisdiccional que va a haber. Hemos tenido una carga sin precedentes en esta primera vuelta. Estimamos que va a ser menor considerando que son dos organizaciones políticas compitiendo”, dijo.

“Así que estimamos que no más de menos de un mes, casi un mes estaríamos ya proclamando el resultado o antes,dependiendo de la carga procesal que tengamos,porque también consideremos que va a haber recuento de votos”, agregó Burneo.

Consultado sobre un informe de la Contraloría relacionado con el proceso de contratación para el transporte del material electoral, el titular del JNE evitó pronunciarse en detalle.

Indicó que no cuenta con información completa y subrayó que corresponde a dicha entidad ejercer sus funciones de supervisión.

Finalmente,

Burneo hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera masiva en la jornada electoral del 7 de junio.

“Estamos garantizando que todo el material estará disponible. Ahora queda el compromiso de la población para que esta sea una jornada ejemplar, con responsabilidad y respeto”, expresó.

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