Elecciones 2026: Roberto Sánchez afirma que equipo técnico defenderá plan de gobierno

Andina/Carlos Américo Lezama Villantoy

Lima 24 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sostuvo que su organización política participará en el debate técnico con un equipo de profesionales y especialistas encargados de defender los principales ejes de su plan de gobierno rumbo a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Según informó la agrupación política, el equipo técnico fue presentado bajo el lema “El Equipo del Pueblo” y está conformado por profesionales con experiencia en gestión pública, políticas sociales, planificación y reforma del Estado, quienes asumirán la defensa programática de las propuestas de gobierno este domingo 24 de mayo en el debate técnico.

“Hoy no solo debatimos ideas, debatimos el futuro del país. Llegamos con propuestas, experiencia y un equipo comprometido con los cambios que el Perú necesita”, sostuvo Roberto Sánchez.

Además señaló que el equipo técnico buscará sustentar propuestas vinculadas con gobernabilidad, políticas sociales y transformación del Estado, como parte de la estrategia política de la agrupación en esta etapa electoral.

Por otro lado, durante una jornada de trabajo realizada en el Centro Recreacional Huampaní, en Chosica-Lurigancho, Sánchez se pronunció sobre las versiones que cuestionan la transparencia del proceso electoral.

“Jugar con sospechas sin pruebas y poner en cuestión la voluntad popular desde la especulación política es una grave irresponsabilidad. (…) Si existen evidencias, que se presenten; si no, basta de intoxicar al país mientras el pueblo peruano espera propuestas, trabajo y responsabilidad política”, enfatizó.

Asimismo, el candidato se refirió al llamado al voto viciado y sostuvo que “es muy fácil mantenerse desde la tribuna, desde la distancia o desde la comodidad del análisis, mientras millones de peruanos exigen definiciones y compromiso”. Añadió que quienes recibieron el respaldo ciudadano tienen “responsabilidad histórica” en la construcción de un país más justo.