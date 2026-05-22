Elecciones 2026: Roberto Sánchez anuncia integrantes de equipo técnico

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció a los integrantes de su equipo técnico, algunos de los cuales estarían participando en el debate que se realizaría el próximo domingo 24 de mayo.

En ese sentido, indicó que en laparte económicaestá liderada porPedro Francke y Óscar Dancourt, quienes estarán a cargo de la estabilidad macroeconómica y las políticas de Estado.

Mientras que enGobernabilidad y Reforma del Estado, será coordinado por el sociólogo y politólogoSinesio López.Asimismo, enEducación y Saludestará respaldado por los exministrosRosendo Serna y Hernando Cevallos.

Además, enAgricultura y Minería, se contará con la participación deAndrés Alencastrey los especialistasJorge Manco Zaconetti, Enrique Bissetti y José De Echave. Por último, enJusticia, se cuenta con el aporte deJosé Domingo Pérezen materia de reforma del sistema de justicia.

En declaraciones a RCR,el candidato cerró filas en torno a la necesidad de un giro social, manifestando que, si bien el crecimiento económico es importante, este ha sido insuficiente para erradicar la pobreza.

"Hoy el Perú necesita hacer énfasis en el desarrollo humano. El mensaje para nosotros es claro: nos toca conducir este proceso de unidad para los cambios que el Perú necesita", sostuvo.

El candidato agregó que intensificarán sus actividades en Lima Metropolitana, especialmente en las zonas periféricas y la denominada "Lima provinciana", sectores que, dijo, "han sufrido el incremento de la pobreza en los últimos años".

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