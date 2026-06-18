Elecciones 2026: Roberto Sánchez anuncia que recursos ante JNE buscan cero controversias

Andina/Melina Mejía

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció hoy que la presentación de diversos recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) buscar darle transparencia al proceso electoral en segunda vuelta, así como "cero" controversias.

"Nuestro equipo legal ha planteado diversos recursos y daremos lucha honesta y en el marco jurídico, de forma transparente para que se respete la voluntad del pueblo. Lo que exigimos es transparencia y cero controversias", manifestó.

Se trata delpedido de nulidad de mesas de votación en Lima, donde se advirtieron de anomalías estadísticas en más de 500 locales de votación; así como647 mesas de sufragio en los Estados Unidos, donde se evidenciaron irregularidades al no digitalizar los votos.

"Nuestra defensa legal ha presentado recursos, uno de los cuales tiene vista de causa mañana viernes (19 de junio), aguardamos eso porque forma parte de las prerrogativas de la justicia electoral. En las próximas horas presentaremos un recurso más y será de conocimiento público", aseguró.Asimismo, sostuvo que para absolver el pago de las tasas para la presentación de estos recursos, se tuvo hacer una cadena de solidaridad para permitir el pago de cerca de 2 millones 800,000 soles."Los recursos que hemos impuesto lo hacemos porque estamos convencidos que tenemos la razón, y buscamos que se resuelva en base al derecho porque se ha afectado la razón jurídica. Por ejemplo, a las oficinas consulares que no respetaron la cadena de custodia", añadió. (FIN) JCC/CVC

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