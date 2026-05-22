Elecciones 2026: Roberto Sánchez anuncia que redoblará campaña proselitista en Lima

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 22 May. (ANDINA) -

Como parte de su campaña en la segunda vuelta electoral, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció el fortalecimiento de su estrategia política y territorial en Lima Metropolitana con el objetivo de revertir los primeros sondeos, ampliar su base electoral y, señaló, consolidar una mayoría política capaz de impulsar las reformas estructurales que el país demanda.

Sánchez sostuvo que su llegada a esta etapa decisiva del proceso electoral no responde a una coyuntura pasajera, sino al respaldo de miles de peruanos del interior del país, de las comunidades rurales, pueblos originarios y sectores históricamente excluidos que hoy exigen representación y justicia social.

“Esto recién empieza. Empezamos la primera vuelta desde posiciones rezagadas, pero fue el voto del Perú profundo, de las comunidades originarias y del pueblo trabajador el que nos abrió paso hacia esta segunda vuelta. Hoy esa esperanza debe convertirse en una mayoría nacional”, señaló.

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En esa línea, el candidato presidencial de Juntos por el Perú informó que la campaña entrará en una fase de mayor intensidad política en Lima Metropolitana, con especial presencia en los distritos populares, las zonas periféricas y la denominada “Lima provinciana”, espacios donde -afirmó- se concentran las mayores demandas sociales producto del aumento de la pobreza, la precarización laboral y la desigualdad.

Roberto Sánchez también remarcó que la capital será escenario clave para consolidar una mayoría democrática y popular.

“Hoy necesitamos construir una mayoría política con diálogo, consenso y firmeza. Lima también debe ser protagonista del cambio nacional”, afirmó.

Mientras tanto, el postulante a la Presidencia de la República de Juntos por el Perú, continúa hoy su campaña electoral con una visita a la región Ica, donde está tarde tiene previsto un mitin en el Barrio Chino.

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