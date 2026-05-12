Elecciones 2026: Roberto Sánchez asegura que impulsará un gobierno de ancha base

Andina/Eddy Ramos

Lima 13 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, dijo que conformará un gobierno de ancha base y representativo, con la participación de colegios profesionales, sectores democráticos, representantes regionales y diversos actores sociales para ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.

Precisó que el país necesita un “nuevo comienzo patriótico” para combatir la corrupción, fortalecer la seguridad ciudadana y democratizar la economía; y que "gobernará con el Perú profundo", lo que significa escuchar a las grandes mayorías históricamente excluidas, sin olvidar a Lima, que también sufre la falta de oportunidades, empleo y servicios básicos.

"Vamos a impulsar grandes programas de infraestructura social en salud, educación, saneamiento y vivienda. También planteamos un programa especial de titulación para miles de familias de la Lima provinciana y de las regiones. El crecimiento económico debe sentirse en la mesa, en el barrio, en la escuela", afirmó.

[Lea también: Presidente José María Balcázar se reunió con pescadores artesanales del Callao]

Asimismo,Sánchezremarcó que cualquier reforma constitucional debe desarrollarse respetando la institucionalidad y la voluntad popular.“Si el pueblo decide avanzar hacia una asamblea constituyente, deberá ser democrática y participativa”, manifestó.

En materia deseguridad ciudadana,consideró necesario fortalecer la investigación criminal y reformar el sistema de justicia y la Policía Nacional para enfrentar el avance delcrimen organizado. Anunció, además, que próximamente presentará a su equipo técnico, conformado por especialistas en economía, seguridad, salud, educación e infraestructura.

Sobre las investigaciones vinculadas a presuntos manejos irregulares de fondos en Juntos por el Perú, afirmó que ha demostrado no haber hecho nunca uso personal de recursos del partido y que el caso fue archivado por el Poder Judicial. "No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia", dijo.

El candidato presidencial señaló también que su hermano, Ricardo Sánchez, "no tiene ninguna causa pendiente con el Ministerio Público ni Poder Judicial" y que en su partido no se recibió "ni un sol de fondos públicos" entre los años 2018 y 2020. Aseguró que su agrupación actuó dentro del marco legal y aseguró que colaborará con las autoridades competentes.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });