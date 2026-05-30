Elecciones 2026: Roberto Sánchez se compromete a defender la democracia en el país

Andina/Vidal Tarqui

Lima 30 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, suscribió esta mañana el “Compromiso por el Perú: Construyamos Juntos el Cambio que el país exige”, documento donde se compromete a defender la democracia y luchar contra la criminalidad, además de reducir la anemia en el país.

Resaltó que este documento coincide con el plan de gobierno de Juntos por el Perú ya que plantea el fortalecimiento de la democracia,el impulso de la agricultura, mejorar los servicios de educación y salud, entre otros temas fundamentales para el desarrollo del Perú en los próximos años.

“El único camino posible es la democracia y la recuperación de la estabilidad en este caos y desgobierno”, dijo al destacar que el compromiso suscrito hoy también pasa por la derogación de las leyes denominadas“procrimen”que impiden luchar contra flagelos como es la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción.

“Son diez puntos confluyentes con nuestro programa de gobierno como es la democracia, derechos humanos, cuidado del medio ambiente, discriminación cero, acabar con el hambre, priorizar la agricultura y tener un gobierno del pueblo”,sostuvo el candidato en declaraciones a la prensa.

Consultado sobre el debate presidencial de mañana domingo, donde se enfrentará a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó queel paíscomo correspondetiene el derecho a evaluar cada una de las propuestas, pero él se viene preparando adecuadamente ya que mañana pondrá“los puntos sobre las íes”.

Sobre las últimas encuestas donde lo colocan por debajo de su rival Keiko Fujimori, el candidato presidencial de Juntos por el Perú manifestó que sus propuestas vienen tomando fuerza en la ciudadanía y destacó que ahora se está sumando el apoyo de las agrupaciones políticas de los excandidatos presidenciales: Alfonso López Chau y Ricardo Belmont Casinelli.

Estas declaraciones las formuló tras suscribir el“Compromiso por el Perú: Construyamos Juntos el Cambio que el país exige”, en el cual se resalta el compromiso de los firmantes para promover un gobierno de recuperación nacional. Entre las organizaciones que suscribieron el documento está la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas; Asociación Mujer Esperanza VES; Asociación Nacional de los Pueblos; Confederación Campesina del Perú, entre otros.

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