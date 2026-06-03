Elecciones 2026: Roberto Sánchez se compromete a iniciar una revolución educativa

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se comprometió a iniciar una revolución educativa en nuestro país, en un eventual gobierno, con la finalidad de dotar de mejores herramientas de enseñanza para lo niños y jóvenes peruanos.

Durante su discurso realizado en laPlaza Túpac Amaru de Wanchaq(Cusco), indicó que en materia socialapuesta por una pensión mensual para adultos mayores de 60 años, apoyo a familias con niños con discapacidad y un programa específico para madres cabeza de hogar.

"Me comprometo a desarrollar una revolución educativa con ingreso libre a la universidad y pensiones dignas de 3,500 soles para maestros cesantes", manifestó el candidato.

Asimismo, reiteró su propuesta deincrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV) de 1,130 a 1,500 soles.

"Nuestra primera medida el 28 de julio será incrementar la remuneración mínima y también crearemos un fondo de 15,000 millones de soles para créditos baratos a pequeños empresarios, comerciantes y agricultores", aseguró.

De otro lado, en declaraciones a RPP destacó el trabajo realizado por sus padres en su educación, indicando que ambos, se esforzaron por sacar adelante a cada uno de sus hermanos.

Además, tambiénresaltó la importancia de su familia en su vida política, tanto de su esposa como de sus dos pequeñas hijas, quienes lo animan a seguir trabajando a diario. "¿Qué me falta para ser feliz? Ser feliz sería que todos los peruanos tengan derecho a la educación y que nadie muera por la criminalidad", agregó.

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