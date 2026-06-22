Elecciones 2026: Roberto Sánchez dice que formalizarán nuevo recurso impugnatorio de votos

Andina/Ricardo Cuba

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llamó a un debate público sobre la actuación de diversas instituciones vinculadas a la segunda vuelta, los mismos que, a su modo de entender, generaron una grave afectación.

"Creo que se viene en unos días de debate público sobre la actuación de diferentes actores vinculados a la afectación grave a la intangibilidad normativa electoral, ahí se va conocer cuál es el impacto de esta medidas", manifestó.

Asimismo, indicó que respecto a decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), respecto a los recursos presentados por Juntos por el Perú, indicó que "aún hay un tramo que falta".

Como se recuerda,Sánchez Palomino anunció la presentación de un nuevo recurso legalpara anular la votación de los peruanos en el extranjero.

"En las próximas horas, nuestro equipo legal presentará un recurso. ¿Y qué es lo que dice el recurso? El reglamento cuando se incumple la seguridad jurídica, cuando se incumple la cadena de historia, la valija diplomática, la seguridad y la convicción que se ha respetado el voto, dice que lo que corresponde es la nulidad de elecciones", dijo el pasado viernes.

Aunque el anuncio lo realizó momentos antes que elpleno del JNE dictaminara como infundadosdos recursos presentados previamente para anular la votación de mesas en el extranjero.