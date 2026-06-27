Elecciones 2026: Roberto Sánchez encabezó marcha de Juntos por el Perú por calles de Lima

Andina/Eddy Ramos

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial del Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, lideró hoy una nueva marcha de sus seguidores por las calles del centro de Lima para exigir "justicia electoral" y " transparencia del voto" .

La movilización se inició en el local partidario de JP y continuó por Paseo Colón, la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar a la Plaza Dos de Mayo.

Delegaciones de regiones como Ica, Apurímac y Cajamarca; se sumaron a la manifestación en la cual el candidato presidencial reiteró que exige "transparencia electoral" y criticó que se haya cambiado el reglamento electoral para el voto en el extranjero para la segunda vuelta del pasado 7 de junio.

"Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia", sostuvo el candidato antes de asegurar que las autoridades pusieran obstáculos a las comitivas que intentaron llegar desde el interior del país para sumarse a la protesta.

Antes de la movilización, la municipalidad de Lima comunicó que había decidido restringir el tránsito en el centro histórico de Lima, mientras que la Policía Nacional estableció un control estricto.

En tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó -en su más reciente reporte de este sábado- que, cuando ya se ha contado el 99.987 % de los sufragios, Fujimori recibe el 50,134 % de los votos, equivalente a 9.222.064 sufragios, mientras que Sánchez alcanza el 49,866 %, al sumar 9.172.820.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo viernes promulgará los resultados de las elecciones presidenciales y el 15 de julio entregará las credenciales a la fórmula que ejercerá la jefatura del Estado hasta 2031.

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