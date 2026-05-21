Elecciones 2026: Roberto Sánchez enfatiza llamado a amplio consenso nacional y político

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 21 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reiteró su llamado a establecer un amplio consenso nacional y político, con la finalidad de resolver muchos de los problemas que afectan a nuestro país.

Indicó quepara lograr los cambios en la actual representación bicameral del Parlamento, se necesita un gran consenso, por lo que instó a lograr un pacto entre todos los peruanos, no de una mayoría en el Congreso, sino de todas las fuerzas sociales.

"No se ha consolidado una reforma política y de Estado, el sistema de partidos no existe, ese desorden produce problemas en la representación, sin embargo, la solución es un gran consenso nacional y político, no hay otra forma", dijo en declaraciones a Exitosa.

En ese sentido, manifestó que invitaron a profesionales de diversas áreas para que integren el equipo político de Juntos por el Perú, así como

están teniendo algunos acercamientos con agrupaciones como el Partido del Buen Gobierno, de Ahora Nación y Obras.

"Hemos tenidos acercamientos y compartimos la visión de un Gobierno con cambios básicos, con estabilidad, ampliar beneficios, eso supone acuerdos", explicó.

En otro momento, garantizó que se mantendrá la independencia del Banco Central de Reserva, así como buscar que se fijen las tasas de interés, porque en la actualidad estas "son liberales", impulsando la inclusión económica de diversos sectores.

Por último, descartó iniciar algún tipo de proceso de estatización y expropiación de empresas en una eventual gestión gubernamental, aunque si indicó que se buscará reevaluar algunos conceptos en los contratos mineros, con la finalidad de ser más competitivos y apostar por la industrialización.

(FIN) JCC/CVCJRA