Elecciones 2026: Roberto Sánchez espera que JNE resuelva recurso de nulidad en el plazo

Andina/Eddy Ramos

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó su expectativa de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva dentro del plazo correspondiente el recurso de nulidad presentado por su organización política respecto a 119 mesas consulares vinculadas al voto de los peruanos en el extranjero.

Las declaraciones fueron formuladas durante unaconferencia de prensarealizada en el local partidario de Juntos por el Perú, donde estuvo acompañado por el representante legal de la agrupación, Roy Mendoza; la candidata a la primera vicepresidencia,Analí Márquez; y el senador electo

Jaime Quito.

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Sánchez señaló que, tras una evaluación política y legal, su partido considera que se habría producido una afectación al proceso electoral en las mesas correspondientes al voto exterior.

“Esta grave afectación deviene por una resolución jefatural de ONPE que, a solicitud del Ejecutivo, es decir, de la Cancillería, (…) le quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta para ser enviadas apenas concluido el proceso electoral. Regla que sí se cumplió para todos en la primera vuelta”, manifestó.

El candidato sostuvo que, debido a esta situación, corresponde al JNE evaluar los argumentos planteados por su organización política. En ese sentido, confirmó que se ha solicitado una nulidad de oficio respecto de las mesas observadas en el exterior.

“Hemos planteado, en el marco de la ley, una nulidad de oficio y aguardamos que, en el plazo que corresponde y tiene la entidad, resuelva apegado al derecho, apegado a la normatividad electoral que nunca debió quebrarse”, afirmó.

Asimismo, anunció la realización de una jornada nacional de movilización que, según indicó, se desarrollará dentro del marco legal y constitucional, iniciando el sábado en Lima y continuando posteriormente en distintas regiones del país.