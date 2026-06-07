Elecciones 2026: Roberto Sánchez exhorta a electores cumplir con vocación democrática

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, invocó a los peruanos cumplir con su vocación democrática lo más responsable posible y emitir su voto en la segunda vuelta electoral de este 7 de junio.

Tras culminar su desayuno en la casa de sus padresubicada en el barrio Flor de Huaquillas, en la ciudad de Huaral, el candidato realizó una declaración a la prensa desde los exteriores de la vivienda.

Sánchez resaltó la zona donde se encuentra este lugar, cercana a una huaca que perteneció a la cultura Chancay (Señorío de los Atavillos), una cultural muy importante ubicada en el valle de Chancay - Huaral.

Agradeció también a la prensa "por hacer un esfuerzo extraordinario de venir desde la ciudad de Lima para acompañarnos hoy aquí en la mañana primero", aseveró.

El candidato manifestó que hoy es un día importante para la democracia peruana y por ello reiteró su exhortación a todos los peruanos "de las ciudades del norte, centro, sur y oriente de la patria a cumplir de forma responsable", subrayó.

Por último, anunció que después de esta actividad se dirigirá a la ciudad de Lima para cumplir con emitir su voto en un colegio ubicado en el distrito de San Borja.

Roberto Sánchez cumplió su primera actividad en Huaral donde participó de la misa domincal que se ofició en el templo San Juan Bautista, situada en la plaza de Armas de Huaral.