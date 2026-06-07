Elecciones 2026: Roberto Sánchez inicia jornada electoral con reunión familiar en Huaral

Andina/El Candidato Presidencial Roberto Sánchez

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial Roberto Sánchez inició su jornada electoral esta mañana en la ciudad de Huaral, región Lima, acompañado de su familia, con una breves declaraciones a la prensa mientras se dirigía, junto a su familia, a asistir a la misa comunitaria que se celebrará en la parroquia San Juan Bautista.

Acompañado de sus padres, esposa e hijas, Sánchez se dirigió a pie al templo ubicado en laplaza de Armas de Huaral. "Hoy es un día bendito, día de esperanza. Se celebra la solemnidad del Padre Jesucristo presente entre nosotros en el pan y vino de la misa", fueron sus primeras palabras.

Dijo sentirse feliz estar en el barrio Flor de Huaquillas, donde se ubica la vivienda de sus padres. "Esta es mi felicidad y mi riqueza", apuntó.

En otro momento, Sánchez exhortó a todos los peruanos y peruanas a cumplir con su compromiso con la democracia, con el Perú, ejerciendo un voto de conciencia, un voto democrático, "un voto de amor a nuestra patria, con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia", agregó.Tras la ceremonia religiosa, Sánchez compartirá un desayuno familiar acompañado de su madre, Sabina Palomino Loayza; su padre, Santiago Sánchez Castillo; su esposa, Analí; su suegra, Rosa Valle; y sus pequeñas hijas Qori Anka y Killa.

Posteriormente, Sánchez se trasladará a Lima para cumplir con su agenda electoral. Está previsto que ejerza su derecho al voto entre las 11.00 a.m. y las 12.00 p.m. en el Colegio María Reiche, en el distrito de San Borja.