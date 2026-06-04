Elecciones 2026: Roberto Sánchez ofrece equilibrio de poderes y "derogar leyes procrímen"

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ofreció esta noche en su mitin de cierre de campaña recuperar el equilibrio de poderes, derogar las llamadas “leyes procrímen”, otorgar pensión para un millón de mujeres y hacer de la educación y la lucha contra la corrupción una política de Estado.

“Recuperaremos la democracia, el equilibrio de poderes y un referéndum para el pueblo”, aseguró al tiempo de ofrecer ungobierno “cero corrupción” y aplicar la muerte civil para los corruptos. "Destinaresmos ese dinero a postas médicas, escuelas, carretera y programas sociales", afirmó.

Precisó además que una de las primeras medidas que tomará, en un eventual gobierno, seráderogar las “leyes procrímen”aprobadas por el Congreso. “La lucha contra la corrupción será una política de Estado, predicaremos con el ejemplo, solo luchando contra la corrupción tendremos recursos para trabajar por el desarrollo del país”, precisó.

En ese marco, sostuvo además que creará el programa “Pensión Mujer”, que otorgará una asignación para un millón de mujeres jefas de hogar, aumentar a 500 soles la asignación de Pensión 65 y el número de beneficiarios, así como el incremento a 1500 soles del sueldo mínimo vital.

En educación, Sánchez ofreció tambiénel ingreso libre a las universidades“para profesionalizar a lo jóvenes que salen del colegio”,reconocer el 100 % de la deuda social a los maestrosy respetar la ley que reconocepensiones dignas para maestros cesantes. “Seremos el gobierno de la revolución educativa, la educación será una política de Estado”, afirmó.

Unidad parlamentaria

En otro momento de su intervención,Sánchez saludó el respaldo que recibió de líderes políticos como Alfonso López Chau, Ricardo Belmont, George Forsyth, Yonhy Lescano y Ronald Atencio.Indicó que junto a Belmont y López Chau conversaron sobre "unir sus fuerza en senadores y diputados para convertirse en la nueva bancada del gobierno del pueblo”.

Finalmente, indicó que paralos peruanos en el exterior presentará una ley que reconozca la protección y la defensa de sus derechos, e hizo un llamado “con mucho respeto” a quienes piensan viciar su voto a darle una oportunidad para recuperar el país de la corrupción. “Nos comprometemos a estándares altos de justicia y cero discriminación”, manifestó.

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