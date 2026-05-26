Andina/Daniel Bracamonte

Lima 27 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, exhortó a la ciudadanía a participar activamente en la vigilancia del proceso electoral durante la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, al señalar que cada ciudadano debe asumir el rol de personero en las mesas de votación.

Durante un mitin realizado enHuaral, ciudad donde nació y en la que cumplió actividades proselitistas, el candidato afirmó que“Necesitamos enseñarles qué es la democracia. El 7 de junio cada uno tiene que ser un personero en la mesa de votación. Porque se están preparando, se están preparando para impedir el triunfo del pueblo”, dijo.

Asimismo, Roberto Sánchez planteó mejoras para el sector Educación y sostuvo que losdocentesdeben ser reconocidos con una remuneración adecuada. En ese sentido, propuso que“ninguno de ellos gane menos a una UIT”, es decir, deberían percibir ingresos no menores a5,500 soles.

El postulante presidencial también destacó el respaldo recibido por parte de otras figuras políticas de cara a la segunda vuelta electoral, quienes expresaron su apoyo a Juntos por el Perú.

“El gran líder Ricardo Belmont y su secretario general Daniel Barragán se han pronunciado que en esta segunda vuelta van a votar por Juntos por el Perú. El candidato presidencial Alfonso López Chau de Ahora Nación también se ha pronunciado que en esta segunda vuelta nos dará un voto crítico”, señaló.

Por otro lado, Sánchez convocó a profesionales de Huaral y de distintas partes del país a integrarse al servicio público con honestidad, al sostener que la pobreza se origina a partir de la corrupción. Respecto a ello, indicó que un eventual gobierno suyo será de “cero corrupción”.

Además, propuso aplicar la denominada “muerte civil” a los altos funcionarios que cometan actos de corrupción, con el objetivo de impedir que vuelvan a desempeñarse en el Estado. De esta manera, el candidato tiene previsto realizar posteriormente un mitin en el Callao y continuar con sus actividades de campaña en otras regiones del país.