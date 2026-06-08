Elecciones 2026: Roberto Sánchez pide respetar la transparencia del proceso electoral

Andina/Melina Mejía

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial del Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, destacó la importancia de que se respete la transparencia del proceso electoral actual y reiteró su invocación a que el mismo concluya en un ambiente se serenidad,

“Lo importante es la serenidad, la tranquilidad, que este proceso concluya, como corresponde, respetando plenamente la transparencia del proceso electoral”, declaró esta tarde a los periodistas al retirarse de una reunión de trabajo en en el distrito de Jesús María.

Sobre la denuncia por difamación agravada que José Domingo Pérez, integrante de su equipo técnico, anunció contra el excandidato presidencial Jorge Nieto, señaló, que estaaún no ha sido realizada y se dejará para un “segundo momento”.

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Al ser consultado por la prensa sobre la polarización que ahora se vería reflejada en el reñido escrutinio de los votos de la Segunda Elección Presidencial, el líder de Juntos por el Perú hizo un llamado a un amplio consenso de las diversas organizaciones políticas para trabajar en el logro de objetivos comunes.

“Las fracturas en las regiones, respecto al desarrollo, nos preocupa a todos los peruanos. Nosotros llamamos y seremos capaces de provocar el más amplio consenso y respeto para que el único enemigo sea la corrupción y la pobreza”, dijo el candidato.

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