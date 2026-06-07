Elecciones 2026: Roberto Sánchez pide serenidad y respeto democrático tras conteo rápido

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó esta noche que es el momento de la serenidad y el respeto democrático al voto emitido en la segunda elección presidencial.

En un balconazo realizado en un hotel en el centro de Lima tras conocer los sondeos de conteo rápido, señaló que es hora del "gran consenso de los patriotas y demócratas, y de aquellos que estamos convencidos que el enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza, la exclusión, el hambre y el olvido.

"En esa línea queremos poner delante de ustedes la serenidad y el respeto democrático al sentido del voto del pueblo peruano", dijo, al tiempo de añadir que en el conteo rápido hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo.

Horas antes y tras la difusión de losresultados de boca de urna, Sánchez declaró a los medios de comunicación desde la Plaza San Martín, donde también pidió que se respete y se contabilice de manera transparente el voto popular. Además, reafirmó su respeto irrestricto de los resultados oficiales de esta segunda vuelta electoral y expresó su satisfacción por el apoyo recibido de la ciudadanía.

Respeto a resultados

“Estamos en condiciones del respeto irrestricto de los resultados oficiales como empezará desde ahora, creemos con mucha esperanza que llegó el momento de la defensa del voto de los pueblos profundos”, sostuvo al mencionar que se mantiene contento por el apoyo de Lima, ya que inició su campaña con menos de 3 % pero, según los resultados de boca de urna, tiene más de 33 % de votos en la capital.

“Agradecemos a la población y vamos con mucha esperanza y estamos convencidos de este respaldo popular para recuperar la democracia”,sostuvo el candidato presidencial de Juntos por el Perú.

Dijo sentir confianza ya que en anteriores procesos electorales, como el registrado en los años 2016 y 2021, el candidato que estaba en segundo lugar, termina ganando la elección presidencial. Sánchez recordó que así sucedió cuando postuló a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, quienes llegaron a ganar la Presidencia.

“En buena hora hay este empate estadístico, nadie puede decir ya gané, hay un profundo respeto por la democracia, el Perú debe ganar y los contrincantes deben respetar y trabajar en los estándares de un proceso transparente”, sostuvo.

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