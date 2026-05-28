Elecciones 2026: Roberto Sánchez plantea modernizar sistema de agua en Huánuco

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, participó en una actividad proselitista en Huánuco, donde presentó propuestas vinculadas a agua potable, infraestructura hospitalaria, empleo y apoyo al agro, con miras a la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

Durante su intervención, esta mañana, Sánchez recogió demandas ciudadanas relacionadas con la crisis del abastecimiento de agua potable en la región. En ese sentido, planteó ejecutar una reingeniería integral del sistema de agua y la modernización de la planta de tratamiento de Cabritopampa, cuya infraestructura registra tuberías con más de 50 años de antigüedad.

“Huánuco no puede seguir viviendo abandonado. El pueblo está cansado de promesas incumplidas, de la corrupción y de autoridades que miran hacia otro lado mientras las familias sufren sin agua, sin seguridad y sin oportunidades”, expresó.

Asimismo, el candidato presidencial señaló que dentro de sus propuestas también se encuentra la atención a demandas relacionadas con hospitales equipados, títulos de propiedad, seguridad ciudadana, infraestructura vial y generación de empleo.

En relación con el agro, Sánchez sostuvo que buscará fortalecer los programas dirigidos a productores rurales y mujeres emprendedoras del campo. Según indicó, su planteamiento contempla mayor presupuesto, acceso a créditos, asistencia técnica, capacitación y apertura de mercados para familias rurales.

Además, Roberto Sánchez señaló que su equipo técnico trabaja propuestas para los primeros 100 días de un eventual gobierno, priorizando la reactivación económica, la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana y la ejecución de obras de infraestructura.

También reiteró que su propuesta no contempla estatizaciones y que buscará articular acciones con el sector privado y organizaciones sociales.