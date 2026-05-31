Elecciones 2026: Roberto Sánchez plantea recuperar el derecho al referéndum

Andina/Captura Tv

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso recuperar el derecho ciudadano al referéndum, fortalecer la descentralización del Estado y consolidar la participación del Perú en los organismos interamericanos de derechos humanos.

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Durante su participación en el bloque temático Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos en el Debate Presidencial 2026 que organiza elJurado Nacional de Elecciones(JNE), Sánchez sostuvo que la población debe recuperar el derecho al referéndum y convocó a las fuerzas democráticas a respaldar dicha iniciativa.

Según indicó, esta medida permitiría fortalecer la participación ciudadana y contribuir a la construcción de un Estado que garantice el equilibrio y la separación de poderes.

"El pueblo necesita el derecho a referéndum y nosotros invocamos a todas las fuerzas patrióticas democráticas para recuperar ese derecho", manifestó.

En otro momento, el postulante propuso consolidar un Estado descentralizado con mayor presencia en las regiones y una gestión basada en la democracia participativa y la rendición de cuentas. En ese sentido, anunció que su eventual gobierno impulsaría la transferencia de mayores recursos presupuestales a los centros poblados menores, con el objetivo de acercar los servicios públicos y la autoridad estatal a las localidades más alejadas del país.Sánchez también destacó la importancia de fortalecer el carácter intercultural del Estado peruano. Señaló que el país es una nación diversa, con raíces andinas y amazónicas, por lo que consideró necesario promover políticas de inclusión y garantizar la erradicación de toda forma de discriminación.Igualdad de oportunidades En materia de derechos fundamentales, el candidato afirmó que un Estado inclusivo debe asegurar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y promover un nuevo pacto social basado en el respeto de la diversidad cultural y social del país.Manifestó su respaldo al fortalecimiento de la institucionalidad interamericana y ratificó su compromiso con instrumentos internacionales vinculados a la protección del medio ambiente, la libertad de expresión y la libertad de prensa, como el Acuerdo de Escazú y la Declaración de Chapultepec.Asimismo, consideró necesario reforzar la presencia y participación del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos, al señalar que estos mecanismos contribuyen a la protección de las libertades y garantías fundamentales de los ciudadanos.

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