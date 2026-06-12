Elecciones 2026: Roberto Sánchez plantea revisión exhaustiva de actas observadas

Andina/Ricardo Cuba

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, planteó una acción conjunta con su contendora Keiko Fujimori para solicitar una revisión exhaustiva de las actas observadas por ambas organizaciones políticas, con el objetivo de fortalecer la transparencia del proceso electoral y brindar certeza sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La propuesta fue formulada durante una conferencia de prensa ofrecida por su agrupación en medio del avance del conteo oficial de votos que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de la jornada electoral, de segunda vuelta, del pasado 7 de junio. El candidato estuvo acompañado por el secretario general del partido, Ernesto Zunini; el representante legal de la agrupación, Roy Mendoza; y la candidata a la primera vicepresidencia, Analí Márquez.

Al referirse a la invitación al diálogo planteada por su contendora, Sánchez planteó una acción conjunta para hacer una revisión exhaustiva de actas. “Yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, (…) una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso, sobre todo aquellos donde hay, vamos a decir, indicio presunto de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde”.

El candidato sostuvo que ambas agrupaciones han formulado observaciones sobre distintas jurisdicciones. Según indicó, mientras el otro partido ha solicitado la revisión de votos de regiones del sur del país, Juntos por el Perú ha expresado observaciones relacionadas con Lima y con la votación de los peruanos en el exterior.

En ese sentido, consideró que una revisión conjunta contribuiría a generar confianza en el resultado final. “Esta acción conjunta, indistintamente de quién gane, producto de este proceso de total transparencia, (...) seamos capaces de darle al Perú estabilidad”, manifestó.

“Yo le invito, señora Keiko Fujimori, a que demos ese legado de transparencia, certeza, cero controversia y democracia. Hagámoslo por el Perú”, expresó en su llamado.

Sánchez también informó que sostuvo reuniones con representantes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al respecto, señaló que el jefe de la misión de la OEA habría expresado preocupación por cambios en las reglas de digitalización de resultados de las actas, aspectos que motivan los cuestionamientos del partido sobre la cadena de custodia del material electoral.