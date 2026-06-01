Elecciones 2026: Roberto Sánchez presenta equipo multidisciplinario y nuevo pacto social

Andina/El Candidato Presidencial De Juntos Por El

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó esta mañana a los integrantes del equipo multidisciplinario que lo acompañarán en un eventual gobierno, así como un plan consensuado con diversas fuerzas políticas que se adhirieron a su propuesta gubernamental.

En la presentación, realizada en su local de campaña en el Centro de Lima, indicó que durante su campaña propuso mirar hacia adelante con mucha esperanza, gracias a un nuevo pacto económico social con las familias y regiones en todo el país.

"Llegamos acá para para alcanzar y afianzar una mayoría política, peruanos de diferentes ascendencias, tradiciones y de movimiento económico nacional, porque con esas fuerzas incorporadas a una mirada nacional y sin discriminación", manifestó.

Roberto Sánchez precisó que gracias a esta nueva mirada se le da voz a los excluidos del Perú, a los que se pretendió desatender en su dignidad y a aquellos que no se les escucha desde el poder.

"Estamos presente en representación con la voz de ese hermoso pueblo, nos sentamos aquí, contentos y comprometidos con nuestro corazón abierto, con nuestro mensaje, que vamos a cumplir estos acuerdos", aseguró.

Asimismo, sostuvo que creen en la paz, la vida y la democracia, por lo que dijo que hará su mayor esfuerzo para lograr las metas propuestas.

Además, explicó queel programa de gobierno de la segunda vuelta presentado, tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y las regiones, así como establecer un mejor futuro del país, siendo

este el que regirá en una eventual gestión gubernamental.