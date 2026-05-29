Elecciones 2026: Roberto Sánchez promete lanzar desde Piura la "segunda reforma agraria"

Perú.- Elecciones 2026: Roberto Sánchez señala que “única hoja de ruta posible es con el pueblo" - Andina/Eddy Ramos

Lima 30 May. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, planteó que en caso de un triunfo electoral lanzará desde Piura a lo que denominó la "segunda reforma agraria". Asimismo propuso la creación del Banco Agrario para otorgar créditos a los pequeños agricultores, así como la ejecución de proyectos de irrigación como Alto Piura y de proyectos de fertilizantes como Fosfatos de Bayóvar.

"Reivindicando nuestra promesa, nuestro compromiso, que vamos a volver para gobernar con Piura, para trabajar con los agricultores porque este será el gobierno del pueblo", manifestó durante una manifestación realizada esta noche como parte de su visita a la región Piura.

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Del mismo modo, criticó a las empresas agroexportadoras debido a que, desde su punto de vista, no otorgan adecuado trato laboral a sus trabajadores. Al mismo tiempo, señaló que su eventual gobierno "reflotará la industria azucarera nacional".

Propuestas económicas

Al mismo tiempo,Juntos por el Perú presentó hoy su propuesta de 10 principales medidas económicas, orientadas a impulsar el crecimiento, generar empleo y reducir la pobreza en el país, entre las que destacan el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a 1 500 soles mensuales y ampliar la cobertura de los programas Juntos y Pensión 65.

"Mantendremos una política de estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento y al control de la inflación. Desarrollaremos una política fiscal responsable cumpliendo las metas fiscales", preservando la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva (BCR) y la continuidad de la política monetaria bajo criterios técnicos, señala el primer punto de los planteamientos.

Asimismo, indicó que desarrollará una política fiscal responsable, cumpliendo las metas fiscales y resguardando los avances alcanzados por la economía peruana durante las últimas décadas. En materia de inversión privada, propuso incentivar especialmente a las micro y pequeñas empresas (Mypes) de las ciudades y del campo, promoviendo la innovación tecnológica y la diversificación productiva.

La agrupación también manifestó que respetará la propiedad privada y los contratos dentro del marco de una economía social de mercado, promoviendo al mismo tiempo la responsabilidad social empresarial y la protección del medio ambiente, entre otros planteamientos.