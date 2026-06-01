Elecciones 2026: Roberto Sánchez promete medidas inmediatas para personas vulnerables

Andina/Roberto Sánchez Realizó Mitin En Chimbote.

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, prometió esta noche que, de ganar la segunda vuelta, anunciará medidas inmediatas a favor de las poblaciones vulnerables, como los adultos mayores, mujeres en condición de pobreza y niños en condición de discapacidad.

Durante un mitin en Chimbote, Sánchez Palomino dijo que “a partir del 28 de julio todas las personas mayores de 60 años recibirán S/500 mensuales”, y ya no los S/350 que reciben cada dos meses los beneficiarios de Pensión 65. “No les vamos a pedir trámites burocráticos”, afirmó.

También anunció la creación del programa “Pensión mujer”, destinado a entregar una subvención económica a 1 millón de hogares que son sostenidos por madres trabajadores. También dijo que se lanzará un programa de asistencia social para niños y niñas con discapacidad, que consiste en la asignación de una pensión cuyo monto no fue revelado.

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En otro momento de su alocución, el candidato de Juntos por el Perú también anunció otras dos medidas inmediatas si es que llega a la Presidencia. Por un lado, dijo que el aumento de la remuneración mínima vital de los S/1.130 actuales a S/ 1.500, se anunciará el mismo 28 de julio, así como la libertad del expresidente Pedro Castillo.De otro lado, el vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, afirmó que dicha organización política está logrando un consenso más amplio con diversas agrupaciones, con miras a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 7 de junio. Indicó que todas las personas que participan de la propuesta que plantea JP se están sujetando a lo establecido en el acuerdo programático.

"Y ahora de cara a la segunda vuelta, como lo dice el mismo Roberto Sánchez, estamos reconociendo que es una siguiente fase, por lo tanto, hoy tenemos, a diferencia del fujimorismo, un consenso mucho más amplio", manifestó.Lee también: Elecciones 2026: Roberto Sánchez dice conocer los problemas del país y cómo resolverlosPor otro lado, descartó que Antauro Humala forme parte del equipo de gobierno de Juntos por el Perú. "El equipo ha sido presentado públicamente en conferencia nacional y él (Antauro Humala) ha dicho que forma parte de una alianza electoral que permitió la participación de algunos de sus políticos que lamentablemente no han sido elegidos. Pero él ha dicho que no va a ser ministro y que no tiene interés de serlo", añadió.

(FIN) JCC/FHG