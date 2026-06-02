Elecciones 2026: Roberto Sánchez promete priorizar proyectos de infraestructura

Andina/Roberto Sánchez Durante Mitin En La Ciudad

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que, si es elegido presidente en la segunda vuelta de este domingo, le dará prioridad al proyecto Túnel La Verónica, una megaobra vial de 15 kilómetros de extensión que busca conectar las provincias de Cusco y La Convención.

Durante un mitin realizado en la plaza Túpac Amaru de la Ciudad Imperial, Sánchez Palomino dijo queesta obra debe ser impulsada el Gobierno, ya que traerá desarrollo a la región. Asimismo, dijo que en caso se alce con el triunfo en las urnas trabajará por el desarrollo del turismo en el Cusco y la ampliación de la capacidad de Machu Picchu.

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Señaló que la construcción delaeropuerto internacional de Chincherosdebe ser “destrabado” a fin de que Cusco pueda disponer de una obra de infraestructura que reafirme su vocación de integración comercial con todo el mundo. “El aeropuerto de Chinchero será una prioridad para seguir creciendo”, afirmó.

El candidato presidencial también se refirió a la actividad minera y dijo que exigirá a los países que compran la materia prima que extrae el Perú que“a cambio nos paguen con transferencia tecnológica para producir valor agregado y generar riqueza interna y puestos de trabajo”.

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También se refirió a los mineros informales y propuso la creación de un “Banco Minero” que brinde condiciones adecuadas de formalización, que otorgue créditos para “comprar tecnologías limpias” y ayude así a alcanzar estándares ambientales adecuados.

Tras informar que se ha reunido con productores de hoja de coca en diversas partes del país, señaló que ha recogidos sus reclamos y que en un eventual gobierno suyopromoverá la industrialización de su actividad para mejorar sus ingresos.

Más de 27 millones de peruanos, residentes en el país y en el extranjero, acudirán nuevamente a las urnas este domingo 7 de junio para elegir entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori quién será el nuevo presidente o presidenta del Perú para el periodo 2026-2031.

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